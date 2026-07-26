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Dünya Fransa'dan yola çıkan konvoyun sıradaki durağı Türkiye! Srebrenitsa’dan Filistin’e vicdan yolculuğu
Dünya

Fransa'dan yola çıkan konvoyun sıradaki durağı Türkiye! Srebrenitsa’dan Filistin’e vicdan yolculuğu

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Fransa'dan yola çıkan konvoyun sıradaki durağı Türkiye! Srebrenitsa’dan Filistin’e vicdan yolculuğu

Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Fransa’dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Bosna Hersek’te Srebrenitsa’yı ziyaret etti. Avrupa’nın 10 ülkesinden 500’ü aşkın aktivistin katılması beklenen konvoyun Türkiye üzerinden Filistin’e ulaşması hedefleniyor...

Fransa’dan Filistin’e doğru yola çıkan aktivistler, ilk durakları Bosna Hersek’te soykırımın izlerini taşıyan Srebrenitsa’yı ziyaret etti. Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa'yı ziyaret eden Filistin Konvoyu üyeleri, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda dua etti.

 

Srebrenitsa Anı Merkezi'ni ziyaret eden Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, burada yaptığı açıklamada, konvoyun Gazze'de devam eden aktif soykırıma dikkati çekmek için harekete geçen bir oluşum olduğunu, ancak tarihte yaşanan soykırımları da unutmadıklarını söyledi.

 

“İnsanların hayatları, hayalleri ellerinden alındı”

Srebrenitsa'da 31 yıl önce soykırım yaşandığını anımsatan Durmaz, "İnsanların hayatları, hayalleri ellerinden alındı. Bugün de bizim yaşadığımız çağda bir soykırım yaşanıyor. Geçmişte soykırımı durduramadık ama bugün bunu yapabiliriz. Bunu hedefleyerek yola çıktık." dedi.

 

Durmaz, Türkiye, Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, konvoyda 500'ün üzerinde aktivistin yer alacağını söyledi.

Filistinli şehitleri temsilen Bosna Hersekli şehitlerin yattığı mezarlığa zeytin ağaçları dikeceklerini aktaran Durmaz, soykırımların dünya için büyük bir tehdit olduğunu ifade etti.

 

Srebrenitsa'nın ardından başkent Saraybosna'ya gelen konvoy, burada düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı.

Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde toplanan kalabalık kent merkezine kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyanlar, "Özgür Filistin" mesajları gönderdi.

 

Bir sondaki durak Türkiye

Fransa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu'nun Bosna Hersek üzerinden Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Konvoyun İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’tan geçerek Irak üzerinden Ürdün'e, oradan da Filistin'e ulaşması hedefleniyor.

 

Avrupa'daki 10 ülkeden aktivistin katılması beklenen konvoyun bu yolculuğunun yaklaşık 20 gün sürmesi amaçlanıyor.

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