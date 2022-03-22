Yemediği halt kalmamıştı! Tacizci Celal Şengör'e yol göründü

Dışkı yemesiyle övünen, Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmadığını ileri süren ve bunun gibi türlü rezilliklerle gündemden düşmeyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Celal Şengör'ün, akademiden emekliye ayrılacağı açıklandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti. Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıklamıştı. İTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ayrıca, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken kamuoyuna “sabırlı” olma çağrısı yapılmıştı. Açıklamada, “Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” denilmişti.