Yem fiyatları son dakika: Yemin çuvalı ne kadar oldu? Yeme zam mı geldi?

Çiftçileri kara kara düşündürecek bir zam haberi daha geldi. Yem fiyatlarına yeniden zam geldi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Yem, büyükbaş ve küçükbaş yem fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Karma Hayvan Yemi Satıcılık Sözleşmesi’nde de değişikliğe gitti. Tgrt haberde yer alan habere göre, Tarım Kredi Yem, daha öncesinden geçilen siparişleri de zamlı tarifeden satma kararı aldı. Buna göre gelen zamla birlikte yem fiyatlarının çiftçiye satış fiyatları da arttı.

Yem güncel fiyatları ne kadar?

Yeni zamlı fiyatlarla birlikte yemin çiftçiye çuval başı satış fiyatı şöyle:

Buzağı başlangıç yemi 289 TL

20 protein sığır süt yemi 286 TL

Sığır besi yemi (standart) 260 TL

Kuzu büyütme yemi 285 TL

Koyun süt yemi 279 TL

Tarım Kredi Yem, 14 Nisan’da yaptığı fiyat güncellemesi yapmıştı Buna göre 250,73 liradan satılan buzağı başlangıç yeni 265,73 TL’ye, 20 protein sığır süt yemi 247,50 TL’den 262,50 TL’ye, sığır besi yemi (standart) 223,27 TL’den 238,27 TL’ye, kuzu büyütme yemi 246,89 TL’den 261,89 TL’ye ve koyun süt yemi ise 241 TL’den 256 TL’ye çıkmıştı.