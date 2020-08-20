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Spor Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları 29 Ağustos'ta başlayacak
Spor

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları 29 Ağustos'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:47:59 -
Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları 29 Ağustos'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre önceki yıllarda İstanbul'da başlayan ve Bursa'nın Tirilye Mahallesi'nde koy içi yarışları ile devam eden organizasyon, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK), Moda Deniz Kulübü (MDK) desteğiyle gerçekleştirdiği organizasyona katılacak takımlar kısa süre içerisinde açıklanacak.

Yarışta 29 Ağustos'ta İstanbul Boğazı’nın akıntılarıyla mücadele edecek yelkenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Caddebostan açıklarında kutlayacak.


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