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Spor Yelkende Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nın 2. ayağı tamamlandı
Spor

Yelkende Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nın 2. ayağı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:43:23 -
Yelkende Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nın 2. ayağı tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 21. Erol Kapkın Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nın 2. ayağı sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Açıkdeniz Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci etabı 10-11 Ekim tarihlerinde yapıldı.

Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nda, "Elif" isimli tekne ile Azat Baykal, Sercan Büyüksöylemez ve Ali Tokcan'dan oluşan ekip birinci oldu.

Yarışı, "Champagne" isimli teknenin ekibi ikinci, "Provezza" isimli teknenin ekibi ise üçüncü sırada tamamladı.

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