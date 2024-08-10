Yelken Tutkunları, 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı’nda Buluşuyor

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının sponsorluğunda Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle gerçekleştirilen 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı, bu yıl TAYK İstanbul trofesinin 8. ayağı ile deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiriyor. İstanbul Boğazı rotasında 30 Ağustos tarihinde başlayacak yarışlar, 31 Ağustos – 1 Eylül 2024 tarihlerinde Caddebostan- Adalar rotalarında devam edecek. BMW’nin göz alıcı modellerinin sergileneceği yarışta ziyaretçiler, başlangıç ve bitiş noktası olan Kalamış Marina’da Yeni BMW i4, Yeni BMW iX1 ve Yeni BMW iX2 modellerini yakından inceleme ve test etme imkânı da bulacak.

İstanbul’un benzersiz güzergahlarında gerçekleşecek 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı’ “IRC sınıfı” yatlara açık olacak. Aralarında Borusan Sailing takımının da yer aldığı yaklaşık 50 adet yelkenli kıyasıya mücadele edecek. Bununla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamındaki 30 Ağustos Cuma günü İstanbul Boğazında yapılacak yarış ise sadece bu milli güne özel “Destek sınıfı” yatlara da açık olacak.

30 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda, 31 Ağustos – 1 Eylül’de ise Caddebostan- Adalar rotasında gerçekleşecek yarışlarda deniz tutkunları, bu nefes kesici rekabete tanık olma fırsatını yakalayacak. Özellikle 30 Ağustos Cuma günü saat 12:00’de İstanbul Boğazında başlayacak yat yarışının seyri tüm İstanbullulara açık olacak. Spor meraklıları, yelken tutkunları ve davetliler yarış boyunca gemi trafiğine kapalı olacak İstanbul Boğazı’ndan, Arnavutköy Akıntıburnu, Emirgan ve Üsküdar sahiline kurulacak seyir alanlarından yelkenli teknelerin boğazdaki kıyasıya yarışlarını rahat bir şekilde izleyebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tekne park işletmeciliğini de yapan İSPARK - İstmarin koordinasyonunda Sarıyer, Beşiktaş ve Üsküdar Belediyelerinin desteğiyle oluşturulacak seyir alanlarında İstanbullulara yönelik birçok etkinlik ve aktivite de gerçekleştirilecek.

Yarışın son günü olan 1 Eylül akşamında, dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.

Yarışlar boyunca Kalamış Marina’da çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve Yuvam Dünya’nın öncülüğünde workshoplar düzenlenecek. Yeni BMW i4, Yeni BMW iX1 ve Yeni BMW iX2 modellerinin sergileneceği alanda, ziyaretçilere test sürüşü imkanı da sunulacak.

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Borusan Otomotiv Grubu Hakkında

Borusan Otomotiv Grubu bu yıl 40. yaşını kutluyor.

Premium otomotiv sektöründeki yolculuklarına Borusan Holding ve GIWA Holding’in 1984 yılında gerçekleştirdiği ortaklıkla BMW Türkiye distribütörü olarak ve tek bir markanın temsilciliğiyle mütevazi bir ekiple başlayan Borusan Otomotiv Grubu serüvenlerine bugün çatısı altında Türkiye temsilciliğini üstlendikleri 5 otomotiv markası, 25 Yetkili Satıcı, 46 Yetkili Servis ve 7 ayrı grup şirketi ile devam ediyor.

Borusan Otomotiv İthalat BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarının distribütörlüğünü yürütürken, Borusan Otomotiv Pazarlama ise Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar markalarının distribütörüdür. Borusan Oto, Borusan Otomotiv Grubu’nun Türkiye’de temsil ettiği tüm markaların satış ve satış sonrası hizmetlerinde faaliyet göstererek, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi olarak Türkiye’de 11 tesisinde ve Borusan Oto Kıbrıs ise Jaguar ve Land Rover Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi olarak Kuzey Kıbrıs’ta müşterilere en iyi deneyimi sunmak odağıyla hizmet vermektedir. Borusan Otomotiv Premium ise BMW, MINI, Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar marka araçların kiralama, finans ve kasko hizmetlerini sunmaktadır. Sektöre kazandırdığı ihale süreçleri ile fark yaratan ve Türkiye’nin dört bir yanında geniş bayi ağına sahip 2. el araç ihalesinin güvenilir markası Borusan Araç İhale, 2023 yılında Borusan Oto Değerlendirme adıyla Borusan Otomotiv Grubu bünyesine dahil olmuş, ayrıca çoklu marka ve çoklu kanal stratejisi vizyonu doğrultusunda oluşturulan ikinci el araç platformu olan Borusan Next’i hizmete sunmuştur. Borusan Otomotiv Motorsport ise Türkiye'de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuş ve bu süreçte 4 kıtada, 21 ülkede, 38 farklı pistte gerçekleştirilen 440’a yakın yarışta start almış ve 19 şampiyonluk kazanmıştır ve bünyesinde BOM Akademi, BOM E-Team ve BOM Karting ekiplerini barındırmaktadır.

Borusan Otomotiv Grubu; premium otomobil ve motosiklet segmentinde, öncü ve tercih edilen ilk şirket olma vizyonu ve otomotiv sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetleri ile müşterilerine benzersiz deneyim, paydaşlarına sürdürülebilir değerler sunma misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sürdürülebilirlik yol haritasını topluma, çevreye ve müşterilere fayda ilkesi doğrultusunda ve İklim-İnsan-İnovasyon çatısı altındaki hedefleriyle belirlemiş olan Borusan Otomotiv Grubu; “Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümünde Öncü Olmak” odağıyla çalışmalarına devam etmektedir.