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Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları

- Fenerbahçe 2-Ford Otosan Takımı şampiyon oldu

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:45
Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları


İSTANBUL (AA) - Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları'nı Fenerbahçe 2-Ford Otosan Takımı kazandı.

Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü (TAYK) tarafından Eker ana sponsorluğunda Bursa Yelken Kulübü (BYK) ve Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğinde bu sene 7'ncisi düzenlenen yarışların son etabı Tirilye-Moda'da sona erdi.

Toplam üç günde üç farklı etabı 7 saat 11 dakika ve 44 saniyelik derece ile Fenerbahçe 2-Ford Otosan Takımı birinci bitirdi.

Organizasyondaki diğer kategorilerin birincileri ise şöyle:

IRC 0: Orient Ekspress VI

IRC I: Fenerbahçe 1-Doğuş

IRC II: ALIZE 1010-TÜPRAŞ

IRC III: Electron-Permolit

IRC IV: 40 PLUS LAL-IBS

Gezi: MUTA


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:45
  1. Bursa Yelken Kulübü
  2. Eker
  3. Fenerbahçe 2 - Ford Otosan
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  6. Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü
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