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Yelken: 420 Dünya Şampiyonası

12 Temmuz 2019 Cuma 23:00
Yelken: 420 Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Portekizde düzenlenen 420 Dünya Yelken Şampiyonası'nda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımı adına yarışan Kerem Erkmen-Burhan Berke Gündüz ikilisi, 17 yaş altı kategorisinde 11'inci oldu.

Portekiz'in Vilamoura bölgesinde yapılan şampiyona, sona erdi.

66 takımın yarıştığı 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken takımı sporcuları Kerem Erkmen ve Burhan Berke Gündüz 11'inci, Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi sporcuları Lara Cindoğlu ve Deniz Pala ise 52'nci sırayı aldı.

420 kategorisinde 89 ekip yarışırken, Efe Tulcalı-Derin Öner (Bodrum Era Yelken Kulübü) 36'ncı, Tansu Erin Şarlak-Oğuz Er (İstanbul Yelken Kulübü) ise 64'üncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise 76 ekip arasında Doğa Demirel-Duru Bayramoğlu (Fenerbahçe Doğuş Yelken) ikilisi, 55'inci sırada yarışları tamamladı.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:00
  1. 420 Dünya Şampiyonası'
  2. Kerem Erkmen-Burhan Berke Gündüz
  3. Yelken

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