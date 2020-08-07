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Medya

Yeliz Yeşilmen ağlayarak paylaştı: Olay sonrası Kur'an okuttum

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının üzerine kaynar çaydanlık döküldü. Meydana gelen olayı sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilmen, korku dolu anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:58:00 - 2020-08-07 23:36:02
Yeliz Yeşilmen ağlayarak paylaştı: Olay sonrası Kur'an okuttum

Geçtiğimiz aylarda “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” paylaşımı ile gündeme gelen Yeliz Yeşilmen'in kızı bir kaza geçirdi.

Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya Yeşilmen'in bacağına çaydanlık döküldü.

Meydana gelen kazayı sosyal medya hesabından duyuran Yeşilmen, “Asya’mın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü. Rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz nazar burdan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun. Allahtan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Asya Yeşilmen hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. Yeliz Yelişmen, olayın ardından Kur'an okuttuğunu ve sürekli olarak dua okuduğunu belirtti.

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