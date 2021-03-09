  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yekta Saraç duyurdu! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Eğitim

Yekta Saraç duyurdu! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak, ayrıca ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyecek. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:44:00 -
Yekta Saraç duyurdu! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile 12 Haziran 2018 tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin "genel şartları" düzenleyen maddesine, "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." fıkrası eklendi.

Buna göre, üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak, ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek.

YÖK, bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlarda rahatsız olmuştu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yeni YÖK olarak ilk kez hayata geçirdikleri YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'nin tanıtım toplantısında, bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduklarını ve bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Saraç, bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının akademik kadro istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde yaptıkları düzenlemenin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız bu çalışma neticesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor
Gündem

Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın dindarlara kan kusturan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ge..
Türkiye kararı sonrası Yunanistan çıldırdı!
Dünya

Türkiye kararı sonrası Yunanistan çıldırdı! "Mısır’dan kalleşlik"

Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakkına saygı göstermesi Yunanistan'da hazımsızlığa neden oldu. Yunan basını gelişmeyi "Mıs..
Merhum Necmettin Erbakan'a dil uzatan Gültekin saldırıya uğradı
Gündem

Merhum Necmettin Erbakan'a dil uzatan Gültekin saldırıya uğradı

Halk TV'nin İstanbul Bakırköy'deki merkez binası önünde Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı. Gültekin geçtiğimiz günlerde Merhum N..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay