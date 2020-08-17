YEKDEM için son başvuru 2 Kasım'da

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım'da başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 yılına ilişkin YEKDEM başvuruları kurum tarafından elektronik ortamda alınacak.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler YEKDEM başvurularını yetkilendirdikleri gerçek kişiler aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek.

Gelecek yıl YEKDEM'den yararlanmak amacıyla elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden başvurularını sonlandırmak isteyenlerin de taleplerini en geç 2 Kasım 2020 tarihi sonuna kadar kuruma yazılı olarak iletmeleri gerekiyor.

YEKDEM'den 2021 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin, 1 Kasım 2010 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması, başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması gerekiyor.