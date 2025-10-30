Yeğeninin böbreğiyle yeniden doğdu: Orhan Hakalmaz sahnelere döndü
Yeğeninden alınan böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Orhan Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası’nda sahnelere dönüş yaptı.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir sahnelerden uzak kalan ünlü türkücü Orhan Hakalmaz'ın organ nakli olduğu ortaya çıktı. Yeğeninden alınan böbrekle hayata yeniden tutunan ünlü türkücü sahnelere geri döndü.
BENİM İÇİN TEKRAR GENÇLİK GİBİ BİR ŞEY OLDU
Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım 2025’te tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde onur konuğu olarak sahne alan ünlü türkücü organ nakli sürecine ilişkin yaşadıklarını anlattı. Yeğeninin bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştuğunu söyleyen Hakalmaz, "Benim için tekrar gençlik gibi bir şey oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun tuttu. O da sağ olsun böbreğini verdi" diye konuştu.