Yeğeni tarafından öldürüldü! Sebebi şoke etti...

Kasaplar Çarşısı'nda amcanın yeğeni M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Yeğeni tarafından öldürülen H.K.'nin damadı Z.E., olayın neden yaşandığını anlattı. Z.E., öldürülen kayınpederinin aylardır annesinin vasiyetini yerine getirmek için mücadele verdiğini kaydetti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine olayı anlatan Z.E., "8 ay önce kayınpederimin annesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayınpederin annesi, katili olan yeğeni M.K ile birlikte kalıyordu. Babaanne yatalak olmuştu. Kayınpeder evinde yer ve bakıcı ayarlamak için uğraşırken ona M.K. ve kardeşleri 'Sen ayarlayana kadar biz 1 hafta babaannemize bakalım' dediler. Daha sonra sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile iletişime geçip geçici vasiliğini aldıkları babaannelerini Emirdağ ilçesinde huzur evine yatırdılar. Kayınpederim H.K., savcılıktan aldığı vasilik belgesi ile annesini huzurevinden çıkartıp evine getirdi. Ancak 3 hafta sonra vefat etti" dedi.

"İZALE-İ ŞUYU DAVASINI DUYAN YEĞENİ M.K., İSE KAYINPEDERİMİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ"

Damat Z.E., kayınpederinin tamamen annesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraştığını ve bu yüzden de can verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Annesi vasiyet etti 'beni huzurevine yatıranlara gereği yapılsın' diye. Bu süreçte annesinin vasiyetini yerine getirmek isteyen H.K., vefat eden annesinden kalan tek malvarlığı Çavuşbaş mahallesindeki evi izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) yoluyla satışını istedi. Ayrıca annesinden kalan 40 bin TL nakit parayı da eşit olarak imza karşılığıyla 4 kardeşe paylaştırdı. İzale-i şuyu davasını duyan yeğeni M.K., ise kayınpederimi bıçaklayarak öldürdü. Ortada ev sahibi kiracı ilişkisi yoktur, bir annenin vasiyeti vardır. Kiracıyım dediği evde 4 kardeşin de hakkı vardır. Öldürülen kayınpederimin amacı evi satıp para almak değil sadece annesinin vasiyetini yerine getirmekti" diye konuştu.