Yeditepe’den “Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı”

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de yazılım mimarisinin geliştirilmesine ve geliştirilen yazılım sistemlerinde millileşmeye katkı sağlamak amacıyla, 29-30 Kasım’da “Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı”nın bu yıl yedincisini düzenleyecek. Üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’ndekiİnan Kıraç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferans yerli ve yabancı çok sayıda seçkin yazılım mimarisi uzmanını ağırlayacak. Konferans, Türkiye’deki üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve endüstriyel firmalarda gerçekleştirilen özgün çalışmaların ve sonuçlarının sunulduğu ve tartışıldığı bir platform olmayı amaçlıyor.