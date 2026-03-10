  • İSTANBUL
Yeditepe Üniversitesinden açıklama! İftara engel yok cuma namazı için de sıkıntı yok

Okulda mütedeyyin öğrencilere baskı yapıldığına dair iddiaların ardından Yeditepe Üniversitesi’nden açıklama geldi.

Yeditepe Üniversitesi’nde okuyan ve yönetimden mescit talebinde bulunan Müslüman öğrencilerin taleplerinin reddedildiği ileri sürüldü. Ayrıca cuma namazı saatine ders konduğu iddia edildi. Yönetimin, iftar programı düzenlemek isteyen gençleri disiplin soruşturmasıyla tehdit ettiği iddiaları ortaya atıldı. Büyük tepki çeken iddiaların ardından üniversite yönetiminden açıklama geldi.

Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklama şöyle:

 

Kamuoyu Açıklaması

Öğrencilerimizin İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Temel İlkemizdir

Son günlerde bazı mecralarda Yeditepe Üniversitesi hakkında yer alan ve “dindar öğrencilere baskı” iddiasını içeren haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Her yıl Ramazan ayında düzenlendiği gibi bu yıl da Rektörlüğümüz, akademik-idari çalışanlarımız ve öğrencilerimizin katılımıyla 9 Mart 2026 tarihinde kampüsümüzde iftar yemeği gerçekleştirilmiştir.

 

Buna rağmen öğrencimiz olmayan bir grup tarafından asılsız iddialarda bulunulmuştur. Bu iddiaları ortaya atan kişiler, öğrencilerimiz dışındaki kişilerin de iftar yemeğine katılmasını hedefleyen ayrı bir organizasyon talep etmişlerdir.

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana milletimizin kanunlarına, kurallarına, milli ve dini değerlerine bağlı ve saygılı çoğulcu bir üniversite olmuştur.

Öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebildiği ve inançlarını serbestçe yaşayabildiği bir akademik ortamı korumak temel ilkelerimiz arasındadır. Üniversitemizde hiçbir öğrenciye inancı, düşüncesi veya yaşam biçimi nedeniyle baskı uygulanması söz konusu değildir. Kampüs yaşamı akademik özgürlük, karşılıklı saygı ve çoğulculuk ilkeleri üzerine kuruludur.

 

Bazı mecralarda dile getirilen “dindar öğrencilere baskı” iddiası gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamakla beraber üniversitemizin uygulamalarını çarpıtan ve kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan, asılsız ve kabul edilemez bir iftiradır.

Kampüsümüzde ve yurtlarımızda mescit ve ibadet alanları bulunmakta olup öğrencilerimiz Cuma namazı da dahil olmak üzere tüm ibadetlerini özgürce yerine getirebilmektedir.

Üniversitemizde her gün öğrencilerimize hem iftar hem sahur yemeği çıkarılmaktadır ve öğrencilerimizin Ramazan ayı süresince kendi aralarında iftar yemekleri düzenlemeleri önünde herhangi bir engel söz konusu değildir.

 

Kurulduğu günden bu yana üniversitemizde hoşgörüye dayalı, barışçıl, huzurlu, güvenli, saygılı ve sakin bir ortam bulunmaktadır. Hakkımızda ortaya atılan asılsız iddialar huzur bozma maksatlı olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını, düşünce özgürlüklerini ve bireysel haklarını koruyan özgür ve saygılı bir kampüs ortamını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yeditepe Üniversitesi

