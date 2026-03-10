İran PKK’sı: Trump’tan net mesaj alamadık, şimdilik savaşa girmiyoruz!

İ-KDP Sözcüsü Xalid Azizi, 9 Mart 2026 tarihinde Washington’da gazetecilerin karşısına çıktı.

Aynı gün Fox News televizyonuna da bir mülakat veren Xalid Azizi, savaşın gidişatına dair öngörülerini paylaştı. Azizi, "Daha önce de hep söylerdim; savaş başlatmak çok kolaydır ancak bitirmesi çok daha karmaşık olur. Biz Kürtler olarak, İsrail ve ABD ile İran arasında devam eden bu mevcut savaşın bir parçası değiliz. Ancak yıllardır bu rejime karşı mücadele ediyoruz. Halkımızın çoğunluğu ve parti üyelerimiz İran Kürdistanı’nda yaşıyor ve onlar yıllardır bu rejime karşı çok aktifler. İran Kürdistanı’nı (Rojhilat) çok iyi tanıyoruz ve bu rejimle nasıl mücadele edeceğimizi de biliyoruz. Ancak şu anki durumda İran Kürdistanı’na (askeri olarak) girme niyetimiz yok çünkü kara güçleri bu savaşta temel bir mesele olmadı. Bunun ABD ve İsrail ile İslam rejimi arasında havadan ve denizden yürütülen bir savaş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden şu an, olası bir kara savaşı ihtimaline karşı İran Kürdistanı’na girme zamanı olduğunu öngörmüyorum."

Xalid Azizi daha sonra Barzani’nin kanalı Rûdaw ile de röportaj yaptı. Azizi’ye sorulan sorular cevapları ise şöyle:

ABD SİZİNLE İLETİŞİME GEÇTİ Mİ?

Rûdaw: Son birkaç gündür ABD Başkanı, bu operasyonda Kürtlerin rolüne dair farklı işaretler verdi. Trump da dahil olmak üzere ABD yönetimi sizinle resmi olarak iletişime geçti mi? Eğer öyleyse, Kürtlerin nasıl bir rol üstlenmesini beklediklerine dair net bir mesajları var mı?

Xalid Azizi: Doğrusunu isterseniz, biz ABD Başkanı’ndan bu savaştaki mevcut ve hatta gelecekteki rolümüze dair çok net bir mesaj almış değiliz. Ancak birçoğu, Kürtlerin bu siyasi ve askeri gelişmelerde büyük bir rol oynayabileceği gerçeğini kabul etmiş durumda. Biz de sürekli olarak ABD ve diğer ülkelere şu mesajı verdik: Eğer Kürtler İran’ın geleceğinin asli bir parçası olmazsa, ülkede asla kalıcı bir demokrasiye ve güvenliğe kavuşamaz. Kürtler olmadan bu iş yürümez.

BİZİM KENDİ STRATEJİMİZ VAR

Rûdaw: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Kürtlerle masaya oturup müzakere etmek istediklerini belirtti. Kendisi, aranızda bazı anlaşmazlıklar olabileceğini ancak 'ABD ve İsrail’in elinde bir araç' olmanızı istemediklerini ifade etti. Bu çağrıya nasıl yanıt veriyorsunuz?

Xalid Azizi: İslam Cumhuriyeti dikkatleri başka yöne çekmek ve İran halkına; 'Siz sokağa çıkarsanız ve biz iktidarda olmazsak İran dağılır, bakın ABD Başkanı Kürt halkını destekliyor' demek istiyor. Biz bu sözleri çok iyi biliyoruz ve etkilemiyoruz. Bizim kendi stratejimiz var. Bu strateji şu an savaşa girmemizi gerektirirse gireriz, ancak şu an böyle bir niyetimiz yok.