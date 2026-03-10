  • İSTANBUL
2026 fitre bedeli ne kadar? Diyanet Ramazan ayı fıtır sadakası kimlere verilir?
Giriş Tarihi:

2026 fitre bedeli ne kadar? Diyanet Ramazan ayı fıtır sadakası kimlere verilir?

Ramazan ayının manevi iklimine girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman'ın gözü Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. 2026 yılı için fıtır sadakası (fitre) bedeli resmi olarak duyuruldu. Peki, bu yıl fitre ne kadar? Kimler fitre vermekle yükümlü, bu sadaka kimlere verilemez? İşte 2026 fitre rehberi ve merak edilen tüm detaylar.

Foto - 2026 fitre bedeli ne kadar? Diyanet Ramazan ayı fıtır sadakası kimlere verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayı için merakla beklenen fitre miktarını belirledi. Vatandaşların ibadetlerini yerine getirirken esas alacağı bu rakam, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesaplandı.

Foto - 2026 fitre bedeli ne kadar? Diyanet Ramazan ayı fıtır sadakası kimlere verilir?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündeme gelen konuların başında fitre yer aldı. Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakasıyla ilgili sorular yeniden araştırılmaya başlandı. Müslüman vatandaşlar, “Fitre 2026 ne kadar, ne zaman verilir? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?” sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı fitre tutarı ve detaylar merak ediliyor. Ramazan ayının gelişiyle birlikte fitre konusu yeniden gündeme taşındı. Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre ibadetine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. “2026 fitre bedeli ne kadar oldu, ne zaman verilmeli? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?” soruları arama motorlarında öne çıkarken, gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya çevrildi.

Foto - 2026 fitre bedeli ne kadar? Diyanet Ramazan ayı fıtır sadakası kimlere verilir?

FİTRE 2026 NE KADAR? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi. FİTRE NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR? Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan bayramına ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslüman’ın, belirli kimselere vermesi vâcip olan bir sadakadır. (Nevevî, el-Mecmû’, 6/103-105) Vâcip oluşu, sünnetle sabittir. (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]) Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslüman için fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. (Buhârî, Zekât, 70; [1503; Ebû Dâvûd, Zekât, 20 [1619]) Fıtır sadakasının vâcip olma zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir. (Nevevî, el-Mecmû’, 6/128) Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması suretiyle onun bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/75) Ancak bir kişiye verilen miktarın bir fitreden az olmaması evlâdır.

Foto - 2026 fitre bedeli ne kadar? Diyanet Ramazan ayı fıtır sadakası kimlere verilir?

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ? Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. Hanefîlere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez: a) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara, b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, c) Eşine, d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğînânî, el-Hidâye, 1/111-112) f) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez. (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğînânî, el-Hidâye, 1/111) Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

Foto - 2026 fitre bedeli ne kadar? Diyanet Ramazan ayı fıtır sadakası kimlere verilir?

VAKTİNDE VERİLMEYEN FITIR SADAKASI BORCU NASIL ÖDENİR? Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Fitre yükümlülüğü, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve bir rivâyette İmam Mâlik’e göre Ramazan’ın son günü güneşin batmasıyla, İmam Ebû Hanîfe’ye ve diğer bazı müçtehit imamlara göre ise bayram günü tan yerinin ağarmasıyla gerçekleşir. Böyle olmakla birlikte fitre Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/367)

Foto - 2026 fitre bedeli ne kadar? Diyanet Ramazan ayı fıtır sadakası kimlere verilir?

Şâfiî mezhebinde fitreyi, Ramazan’ın ilk günlerinde vermek caiz; meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya ertelemek ise haramdır. (Nevevî, el-Mecmû’, 6/128) Fakihlerin çoğunluğuna göre fitrenin ödenmesinin bayramdan sonraya bırakılması mekruh olmakla birlikte yapılan ödeme kaza değil edadır. Bazı fakihler ise fitreyi bayram sonrasına bırakmayı haram sayar ve yapılan ödemeyi kaza olarak nitelendirir. (Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, 1/568)

