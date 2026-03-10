Bunu yapan bir tane terbiyesiz, küstah, utanmaz, ahlaksız bir sanık gösterin! Yolsuz Ekrem’in amacı anlaşıldı

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu davasının ilk duruşmasın CHP’lilerin çıkardığı kaosa değindi.

Hakime “ekranın arkasına saklanma” diyerek sataşılması, savcıya parmak sallama gibi tavırların tesadüf olmadığını savunan Karahasanoğlu, “Suçlarını çok iyi bildikleri için hakime hareket ederek, kendilerine bir tepki verilmesini, verilen tepkiyi de reddi hakim için gerekçe olarak kullanmak istiyorlar” diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rezilliklerine de değinen Karahasanoğlu, masumiyet karinesi argümanıyla İmamoğlu'nu savunanlara sert çıktı.

“Solcusundan sağcısına, dinsizinden dindarına, namussuzundan ehli namusuna herkese soruyorum: Bana bir tane, bir duruşmada hakime 'Ekranın arkasına saklanma' diyen terbiyesiz, küstah, utanmaz, ahlaksız bir sanık, bırakın sanığı, bir avukat gösterebilirseniz buyurun gösterin! Bu ne ahlaksızlıktır, bu ne küstahlıktır" diyen Karahasanoğlu, Akit'e verilen mahkumiyeti de hatırlatarak bu tür baskılara boyun eğilmeyeceğini söyledi.

Karahasanoğlu, “Onların yolsuzluktan edindikleri paralara güvenerek yapacakları tehditlere boyun eğecek isek, kalemimizi kırarız, daha iyi” dedi.

