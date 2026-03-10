  • İSTANBUL
81 yıl hapis cezası var Çete kurup 105 milyonluk vurgun yaptı
Yerel

81 yıl hapis cezası var Çete kurup 105 milyonluk vurgun yaptı

81 yıl hapis cezası var Çete kurup 105 milyonluk vurgun yaptı

Sahte ilanlar, patates hatlar ile milyonluk vurgun yapan dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şahıs gözaltına alındı. Örgüt liderinin 81 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenilirken, şahısların hesaplarında 105 milyonluk para trafiği tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden call center diye tabir edilen görüşmeler yaparak sahte yöntemlerle birçok şahsın dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 7 farklı şehirde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. 23 şüpheli planlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan örgüt lideri H.İ.A.'nın 81 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda 29 telefon, 32 sim kart, 2 tablet, 2 HDD, 1 adet kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişeğe el konuldu. Şahısların hesaplarında 105 milyon 861 bin liralık para trafiği tespit edildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

