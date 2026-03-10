  • İSTANBUL
Dünya Araçlarda multimedya ekranları yasaklandı mı? İşte yeni trafik cezaları!
Dünya

Araçlarda multimedya ekranları yasaklandı mı? İşte yeni trafik cezaları!

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan 7574 sayılı değişiklikle, seyir halindeyken dikkat dağıtıcı unsurlara tolerans bitiyor. Cep telefonu kullanımında para cezası ağırlaştırılırken, ihlalin tekrarı durumunda ehliyete el koyma ve aracı trafikten men etme gibi radikal yaptırımlar devreye giriyor. Ancak asıl gündem, sonradan monte edilen multimedya ekranlar; düzenleme, sürücü dikkatini dağıtan bu sistemleri ciddi bir yasal kıskaca alıyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan 7574 sayılı değişiklikle, seyir halindeyken dikkat dağıtıcı unsurlara tolerans bitiyor. Cep telefonu kullanımında para cezası ağırlaştırılırken, ihlalin tekrarı durumunda ehliyete el koyma ve aracı trafikten men etme gibi radikal yaptırımlar devreye giriyor. Ancak asıl gündem, sonradan monte edilen multimedya ekranlar; düzenleme, sürücü dikkatini dağıtan bu sistemleri ciddi bir yasal kıskaca alıyor.

Kanuna göre, “sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları” bulunduran ve kullananlara 21 bin TL idari para cezası kesilecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek. Bu madde, özellikle sonradan takılan double teyp, tablet, multimedya ekran ve benzeri cihazları doğrudan hedef alıyor.

Yetkililer, cezanın sadece araç hareket halindeyken değil, kırmızı ışıkta beklerken veya trafik sıkışıklığında duraklama sırasında da uygulanabileceğini vurguluyor. “Seyir hali” tanımı, trafik akışı içindeki tüm süreçleri kapsıyor.

 

CARPLAY VE ANDROID AUTO KULLANANLAR NE OLACAK?

Birçok sürücü şu soruyu soruyor: “Fabrika çıkışlı veya sonradan entegre edilen CarPlay ve Android Auto sistemleri de yasak mı?” Kanunda açıkça “mevzuata aykırı şekilde kurulan” ifadesi yer alıyor.

Yani orijinal araç ekranlarında çalışan Apple CarPlay veya Android Auto’nun cezaya tabi olup olmayacağı henüz netleşmedi. Ancak sonradan takılan, sürücü görüş alanını kapatan veya dikkat dağıtıcı nitelikteki ekranların ciddi risk taşıdığı belirtiliyor.

 

CEP TELEFONU CEZALARI DA AĞIRLAŞTI

Yeni düzenlemede cep telefonu kullanımı da kademeli olarak ağırlaştırıldı (2026 tarifesi):

İlk ihlal: 5.000 TL (15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 3.750 TL)

İkinci ihlal: 10.000 TL

Üçüncü ve sonraki ihlaller: Her seferinde 20.000 TL + ehliyete 30 gün el koyma

Emniyet yetkilileri, “Kırmızı ışıkta telefonla mesajlaşmak bile seyir hali sayılıyor” uyarısında bulundu.

 

SONRADAN EKRAN TAKTIRANLAR DİKKAT!

Son dönemde araçlara büyük multimedya ekranlar taktıranlar için tehlike çanları çalıyor. Mevzuata uygun olmayan her türlü görüntü cihazı (video oynatıcı, tablet, ekstra ekran vb.) artık 21 bin TL ceza + 30 gün trafikten men riski taşıyor.

Uzmanlar, araç sahiplerinin mevcut sistemlerini kontrol ettirmesini ve gerekirse yetkili servis onayı almasını öneriyor.

Kaynak: SÜPER HABER

