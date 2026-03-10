  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Medya
8
Yeniakit Publisher
Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar ile tüm Türkiye'ye kendisini tanıtan Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisine katılacağı öne sürülüyordu. Gerçek ortaya çıktı.

#1
Foto - Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi

Televizyon kulisleri, büyük bir geri dönüş haberiyle çalkalandı. Uzun süredir projelerde yer almayan Necati Şaşmaz’ın, Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olduğu iddia edildi.

#2
Foto - Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi

Setten uzak kaldığı dönemde birçok projeyle anılan ancak hiçbirini kabul etmeyen Şaşmaz’ın, bu projeye sıcak baktığı ve tarafların prensipte anlaştığı öne sürüdü.

#3
Foto - Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi

Kulislerde yer alan iddialara göre Necati Şaşmaz’ın dizide Haydar Ali karakterinin dayısını canlandıracağı ileri sürüldü. Hatta tarafların prensipte anlaşma sağladığı yönünde söylentiler de konuşulmaya başlandı.

#4
Foto - Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi

Ancak edinilen bilgilere göre bu iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Necati Şaşmaz’ın Yeraltı dizisi kadrosunda yer alacağına dair resmi bir anlaşmanın bulunmadığı belirtildi.

#5
Foto - Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi

Yeraltı dizisi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak gündeme geldi. Diziyi takip eden isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu belirtildi.

#6
Foto - Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi

Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile iletişime geçerek dizinin gençlere verdiği mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi. Ayrıca dizinin ekibine bozkurt tablosu hediye etmek istediğini ilettiği aktarıldı.

#7
Foto - Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi

Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Başrollerde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu bulunuyor. Ayrıca dizide Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncular da rol alıyor.

