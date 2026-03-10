Yeraltı hayranları merakla bekliyordu: Polat Alemdar'dan kötü haber geldi
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar ile tüm Türkiye'ye kendisini tanıtan Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisine katılacağı öne sürülüyordu. Gerçek ortaya çıktı.
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar ile tüm Türkiye'ye kendisini tanıtan Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisine katılacağı öne sürülüyordu. Gerçek ortaya çıktı.
Televizyon kulisleri, büyük bir geri dönüş haberiyle çalkalandı. Uzun süredir projelerde yer almayan Necati Şaşmaz’ın, Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olduğu iddia edildi.
Setten uzak kaldığı dönemde birçok projeyle anılan ancak hiçbirini kabul etmeyen Şaşmaz’ın, bu projeye sıcak baktığı ve tarafların prensipte anlaştığı öne sürüdü.
Kulislerde yer alan iddialara göre Necati Şaşmaz’ın dizide Haydar Ali karakterinin dayısını canlandıracağı ileri sürüldü. Hatta tarafların prensipte anlaşma sağladığı yönünde söylentiler de konuşulmaya başlandı.
Ancak edinilen bilgilere göre bu iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Necati Şaşmaz’ın Yeraltı dizisi kadrosunda yer alacağına dair resmi bir anlaşmanın bulunmadığı belirtildi.
Yeraltı dizisi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak gündeme geldi. Diziyi takip eden isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu belirtildi.
Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile iletişime geçerek dizinin gençlere verdiği mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi. Ayrıca dizinin ekibine bozkurt tablosu hediye etmek istediğini ilettiği aktarıldı.
Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Başrollerde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu bulunuyor. Ayrıca dizide Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncular da rol alıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23