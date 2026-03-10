Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!

KEYFİ ÜCRETE SON Gelen şikayetler üzerine harekete geçen bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendisine verilen düzenleyici yetkiyi kullanarak kritik bir karar aldı. Karara göre, online yemek sipariş platformları, restoranlardan "asli hizmetler" adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri için ayrıca ücret istenemeyecek. Platformlar restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterecek.