Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!
Giriş Tarihi:

Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!

İnternetten yemek platformlarından yapılan siparişlerde, restoranların kestikleri komisyonlardan vatandaşlar bıkmıştı. Gelen şikayetler sonrası siparişlerde şeffaflık devreye gidiyor.

Foto - Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!

icaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikayetlere neden olan komisyon oranları ile ilgili yeni kararını devreye alıyor.

Foto - Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!

Buna göre online yemek sipariş platformları; restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterirken, tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu takip edebilecek.

Foto - Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!

BAKANLIĞA ŞİKAYET YAĞDI Ticaret Bakanlığı'na iletilen bilgilere göre, yemek siparişi verilen elektronik platformlar hızla yaygınlaşırken, aracı platformlar restoranlardan komisyon bedeli, reklam bedeli, kampanya katılım bedeli, kurye hizmet bedeli ve benzeri ücretler kesiyor. Bakanlığa ulaşan şikayetlerde yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme, tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması öne çıkıyor.

Foto - Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!

KEYFİ ÜCRETE SON Gelen şikayetler üzerine harekete geçen bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendisine verilen düzenleyici yetkiyi kullanarak kritik bir karar aldı. Karara göre, online yemek sipariş platformları, restoranlardan "asli hizmetler" adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri için ayrıca ücret istenemeyecek. Platformlar restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterecek.

Foto - Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!

TÜKETİCİ ARTIK GÖREBİLECEK Tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri yemek ücretinde hangi giderlerin satıcıdan tahsil edildiğini; komisyon bedeli, taşıma bedeli, görünürlük bedeli ve benzeri hizmet kalemleri şeklinde takip edebilecek. Karar uyarınca, indirim gibi kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara kısıtlama veya ceza uygulanamayacak.

Foto - Sessiz sedasız ücret kesiyorlardı: Milyonları ilgilendiren karar çıktı!

KOMİSYONLARA STANDART GELİYOR Bakanlık, platformlardaki karmaşık komisyon hesaplamalarına da yeni düzen getirdi. Buna göre yemeğin fiyatında indirim yoksa komisyon ürünün ana fiyatı üzerinden hesaplanacak. Restoran indirim yaparsa komisyon, müşterinin cebinden çıkan fiili tutar üzerinden alınacak. Bakanlık platformlara yeni kurallara uyum için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanıdı. Bu tarihten itibaren şeffaflık kurallarına uymayan platformlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor./ kaynak: Sabah

