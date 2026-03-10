  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince... İran Operasyonu Epstein Dosyasını Gölgeledi! Korkunç! İstanbul'da hava kirliliği 1 yılda bakın yüzde kaç arttı! Meksika'dan Trump'a ret! ABD Başkanı Trump: "Hürmüz Boğazı güvende kalacak" Hürmüz Boğazı açık mı? İran'dan kritik açıklama 10 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Mart 2016: Bekir Topaloğlu'nun vefatı (Kelâm Âlimi) İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz" İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar
Gündem Ankara’dan Tahran’a “hava sahası” uyarısı: Kabul edilemez
Gündem

Ankara’dan Tahran’a “hava sahası” uyarısı: Kabul edilemez

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara’dan Tahran’a "hava sahası" uyarısı: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Erakçi de Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yapılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Fidan, tüm tarafların, bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

Bakan Erakçi de Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yapılacağını belirtti.

MSB’den flaş açıklama: İran’dan atılan füze Gaziantep’te imha edildi
MSB’den flaş açıklama: İran’dan atılan füze Gaziantep’te imha edildi

Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran’dan atılan füze Gaziantep’te imha edildi

NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi
NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi

Dünya

NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23