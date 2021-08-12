Yeditepe Üniversitesi'nde bilimin ışığında 25 yıl

Yeditepe Üniversitesi, Bedrettin Dalan öncülüğünde 26 Ağustos 1996’da İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı tarafından kuruldu. Bu yıl 25. yaşını kutlayan üniversite çağdaş, dünyayla entegre akademik eğitiminin yanı sıra araştırma ve laboratuvar altyapısı, sosyal alanları, spor tesisleri ve yurtlarını da içinde barındıran sürdürülebilir kampüsüyle öğrencilerine bütün bir üniversite yaşamı sunuyor.

İlklere imza attı

Birçok ilke imza atan Yeditepe Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce. Üniversitede ayrıca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü’nde ve Meslek Yüksekokulu’nda Almanca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Fransızca, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Rusça eğitim veriliyor. Kendini geliştirmek isteyen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri kampüs içinde sunulan olanaklarla 8 farklı dil öğrenme fırsatı yakalıyor. Yeditepe Üniversitesi, 25 yılda verdiği 50 bine yakın mezunu, 22 bine yakın öğrencisiyle büyük bir aileyi oluşturuyor. Kendine güvenen, dünyayı kucaklayan, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi binlerce Yeditepeli, yalnızca Türkiye’de değil dünyanın her yerinde aranan profesyoneller arasına girmeye devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi, 436’sı Erasmus olmak üzere toplam 533 öğrenci değişimi anlaşmasıyla en çok öğrenci değişimi yapan yükseköğretim kurumları arasında bulunuyor. 60 farklı ülkeden öğrencisi, 46 farklı ülkeden de akademisyeniyle üniversite, uluslararası yaşamı kampüsünde oluşturuyor. Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı birçok ulusal ve uluslararası iş birliği anlaşmasıyla öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma olanağı sunuyor. Üniversitenin ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nün ABD’deki University of North Carolina Wilmington’la, Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü’nün Almanya’daki Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’yle, Ekonomi Bölümü’nün Kanada’nın Huron Üniversitesi’yle ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nün de ABD’deki Coe College ile çift diploma anlaşması bulunuyor.

Donanımlı gençler yetiştiriyor

Bir araştırma üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi, ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarından ödül almış seçkin akademisyen kadrosu; 14 araştırma ve uygulama Merkezi, 175 laboratuvarının yanı sıra İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki 46 atölyesiyle tam donanımlı gençler yetiştiriyor. Üniversite-sanayi-kamu üçlü sarmalını verimli bir şekilde işletiyor.

Rektörden;

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl: “Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam etmektedir. Dinamik ve ülkemizin en büyük vakıf üniversitelerinden birisi olma özelliğine sahip bir yükseköğretim kurumudur. Yaptığı bilimsel çalışmaları, yayınlanan uluslararası makaleleri, mezunları ve başarılarıyla yükseköğretimin öncü kurumları arasında yerini alan Yeditepe Üniversitesi, önümüzdeki yıllarda bulunduğu konumunu daha da yükselterek uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeye devam edecektir.”

17'de 17

Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda dünyanın en iyi üniversitelerinin temsil edildiği Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi. Üniversite, ayrıca Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Times Higher Education’ın uluslararası üniversiteler için hazırladığı 17 sıralamanın 17’sinde de yer alma başarısı gösterdi. Yeditepe Üniversitesi, Auburn University ve Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki açlığa dikkat çekmek amacıyla kurulan Universities Fighting World Hunger organizasyonunun Türkiye’den tek üyesi.