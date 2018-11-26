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Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı"nı düzenleyecek

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:32
Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı"nı düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de yazılım mimarisinin geliştirilmesine ve geliştirilen yazılım sistemlerinde millileşmeye katkı sağlamak amacıyla "Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı"nı düzenliyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, hızla gelişen teknoloji ve artan müşteri talepleri, daha büyük ve karmaşık yazılım sistemleri ihtiyacını da arttırıyor.

Savunma, uçak, otomotiv, tren yolu sanayileri ve tüketici elektroniği başta olmak üzere birçok endüstrinin bugün ihtiyaç duyduğu karmaşık sistemler, yazılım mimarisi tasarlama ve analiz teknikleri sayesinde geliştirilebiliyor.

Yazılım mühendisliği için anahtar bir kavram olan yazılım mimarisinin Türkiye’de çok fazla bilinmemesi ve kullanılmaması ise büyük ve karmaşık yazılımların geliştirilmesini zorlaştırıyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de yazılım mimarisinin geliştirilmesine ve geliştirilen yazılım sistemlerinde millileşmeye katkı sağlamak amacıyla, 29-30 Kasım'da "Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı"nın bu yıl yedincisini düzenleyecek.

Üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’ndeki İnan Kıraç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferans yerli ve yabancı çok sayıda seçkin yazılım mimarisi uzmanını ağırlayacak.

Konferans, Türkiye’deki üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve endüstriyel firmalarda gerçekleştirilen özgün çalışmaların ve sonuçlarının sunulduğu ve tartışıldığı bir platform olmayı amaçlıyor.

Yazılım mimarisinin önde gelen isimlerinden Belçika Antwerp Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Modelleme, Simülasyon, ve Tasarım Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Hans Vangheluwe, CyberSoft Yazılım Yönetici Ortağı Dr. Semih Çetin gibi isimlerin konuşmacı olarak katıldığı seminerde, çok sayıda bildiri sunumu gerçekleştiriliyor.

Yazılım mimarisi alanında Türkiye ve dünya çapçında önemli çalışmalara imza atmış akademisyenler Hollanda Wageningen Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Ovatman, Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Sözer ile UNIT Information Technologies Yönetici Ortağı Ferhat Erata eğitim seminerleri veriyor.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen panellerde ASELSAN, Havelsan ve TAI gibi Türkiye’nin milli savunma yazılımlarını üreten kuruluşların uzman yazılım mühendisleri de yer alıyor.

Açıklama görüşlerine yer verilen Konferans Komitesi Eş Başkanı Dr. Mert Özkaya, konferansın, katılımcılara yazılım mimarisinin önemli konuları ile ilgili bilgi sahibi olma olanağı sunacağına dikkat çekerek, katılımcıların bu alanlarda uzman akademisyenler ile fikir alışverişinde bulunabileceğini kaydetti.

Yazılım mimarisi konusunda dünyada birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştirildiğini anımsatan Özkaya, "Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa’nın önde gelen ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri yazılım mimarisi alanında doktora programlarını destekleyip bu alanda araştırma yapan araştırmacılara üniversitelerinde öncelik vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:32
  1. Yeditepe Üniversitesi
  2. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

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