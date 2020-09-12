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Aktüel 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 329 kişi yakalandı
Aktüel

'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 329 kişi yakalandı

İstanbul'da 150 noktada toplam 1525 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 141 bin 240 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 329 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:14:00 - 2020-09-12 09:16:07
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 329 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava, kara ve deniz yoluyla gerçekleştirilen "Yeditepe Gönül Huzurunun" 150 noktada 1525 personelin katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 141 bin 240 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) için sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 329 şüpheli ve 103 kaçağın yakalandığı belirtildi. 19 bin 241 araç ve 175 motosikletin kontrol edildiğini belirten açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"831 araç işlendi, toplam 29 araç trafiğe kapatıldı, 194 bin 54 TL para cezası kesildi. 778 kamu işyeri teftiş edildi, 14 işyeri işlem yapıldı, 1122 lira idari para cezası verildi.

 28 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 145 fişek, 26 kök hint keneviri, 5536,5 gram uyuşturucu, 164 uyuşturucu, Uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiği belirlenen 5 bin 595 lira ve 100 dolar ele geçirildi. "

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