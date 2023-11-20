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Yerel Yedisu’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Yerel

Yedisu’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Yeniakit Publisher
2023-11-20 20:06:00 -
Yedisu’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl’de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yedisu ilçesinde okullar pazartesi günü tatil ilan edilmişti. Yedisu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı soğuk, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına 21 Kasım Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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