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Yaşam Yedikule sular ne zaman saat kaçta gelir 29 Mayıs Pazar
Yaşam

Yedikule sular ne zaman saat kaçta gelir 29 Mayıs Pazar

29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un Fatih ilçesinin Yedikule mahallesini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinin etkili olduğu mahallerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Yedikule sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-29 11:40:00 -
Yedikule sular ne zaman saat kaçta gelir 29 Mayıs Pazar

29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Fatih’te arıza sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Yedikule sular ne zaman saat kaçta gelir 29 Mayıs Pazar

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Yedikule Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.05.2022 11:08

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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