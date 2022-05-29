Yedikule sular ne zaman saat kaçta gelir 29 Mayıs Pazar
29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un Fatih ilçesinin Yedikule mahallesini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinin etkili olduğu mahallerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Yedikule sular ne zaman saat kaçta gelecek?
29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Fatih’te arıza sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.
Yedikule sular ne zaman saat kaçta gelir 29 Mayıs Pazar
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2022 11:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.