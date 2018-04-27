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Yedikçe kanser hücreleriniz ölüyor

'Süper meyve' olarak adlandırılan aronya meyvesinin insan sağlığına faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte antioksidan bakımından zengin aronya meyvesinin faydaları...

27 Nisan 2018 Cuma 08:32
Yedikçe kanser hücreleriniz ölüyor

Aronya meyvesi içeriği bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu meyve ülkemizde Bolu'da yetiştiriliyor.
Halk arasında 'süper meyve' olarak anılan aronya, aynı zamanda geleneksel tıbbi tedavilerde kullanılır. İnsan sağlığına birçok faydası olan aronya meyvesinin ayrıca kanserli hücreleri yok etmede de etkili bir meyve olduğu ortaya çıktı.

C VİTAMİNİ DEPOSU ARONYA

Aronya meyvesi bilinen en yüksek antioksidan,ORAC ve OPC değerlerine sahiptir. Stres, çevre kirliliği ve günlük yaşamda olumsuz durumlarla karşı karşıya kalan vücudun zarar görmüş hücreleri yeniler. Sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak aronya suyu insan vücudunun gün boyu dinç kalmasını sağlar. Gece ise yatmadan önce içildiğinde rahat bir uykuya neden olur.

ARONYANIN FAYDALRI NELERDİR?

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kalp ve damar sağlığını korur,
- Damar sertliği ve yüksek tansiyonda etklidir,
- Soğuk algınlığında antiviral etkisi vardır,
- İdrar yolunun enfeksiyon kapmasını önlemektedir.

 

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:32
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