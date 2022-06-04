Yediiklim Dergisi haziran sayısı yine dopdolu

LEVENT SONAT

Derginin tanıtımında ise şunlar yazıyor: Yorgos Lanthimos’un fazlasıyla sarsıcı filmi Köpek Dişi’nde üç çocuğunu dışarıdaki dünyanın kötülüğünden korumak isteyen bir babanın travmatik hikayesi anlatılır. Hepimiz bugün ister istemez dışarıdaki dünyanın kötülüğüne maruz kalıyoruz. Sadece çocuklar değil, büyükler de aynı dünyada şaşkın şaşkın dolaşmaya başladı. Facebook hesabı açan ninelerden tutun da ellerinde telefon, başkalarının en saçma storylerine beğeni atarken yemeği yanan, sütü taşan, kocası evden mi çıkmış, eve mi girmiş umurunda olmayan anneler, gerçek dünyadan habersiz çocuklara kadar her yaştan, her meslekten insan, içinde yaşadığımız çağın sorunlarıyla boğuşuyor. Hatta en acısı, bu insanların çoğu bunların sorun olup olmadığını dahi bilmiyor. Ne yapılacağına dair kimsenin bilgisi yok. Herkes, peygamber vefat ettiği zaman sahabenin yaşadığı şaşkınlığı yaşıyor ve ne yazık ki bir Hz. Ebubekir çıkıp da “peygamber de bizim gibi bir insandı, O’na tapıyorsanız O öldü. Ancak Allah’a tapıyorsanız O dipdiri ve yaşıyor!” demiyor. O halde kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Çünkü bugün Hz. Ebubekir de yok, Hz. Ali de yok. İçinde yaşadığımız bu çağ bize duruma göre vaziyet almamızı söylese de durumun ne olduğunu tespit etme imkanı dahi vermeden, birdenbire bir selin ortasında buluyoruz kendimizi. Bu çağda yaşamanın ilkeleri yok mu olmayacak mı? Geçmiştekileri bağlayan kurallar bizi etkilemiyor mu? “İnternet dünyası ve gerçek dünya ile bizim ilişkimiz nasıl olmalıdır?” gibi sorular, konu hakkında kafa yoran herkesin meselesi ama yukarıda da belirttiğimiz gibi insanların büyük çoğunluğu bir sorunun varlığından bile haberdar değil. Çünkü küçük çocukların oynadıkları oyundan kafasını kaldıramayıp altına kaçırdığı, masa başında oyun oynarken açlıktan öldüğü bir zamanda yaşıyoruz.

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