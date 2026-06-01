IHA Giriş Tarihi:

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Şarjda unutulan telefon binayı yaktı

İstanbul Sultangazi'de bir dairede çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangının şarjda bırakılan cep telefonundan çıkmış olabileceği öne sürüldü.

Olay, saat 12.45 sıralarında Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının çıktığı sırada ev sahibinin oğlu evde uyuduktan sonra uyanarak lavaboya giden çocuk, geri döndüğünde evden yükselen dumanları ve yangını fark etti.

Durumu fark eden çocuk hızla dışarı çıkarak kurtulurken, kısa sürede daireyi yoğun dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre yangının şarjda unutulan bir cep telefonundan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Yaşanan olayı anlatan Eren Özekin, "Hanım aradı, yangın çıktığını söyledi. Biz de koşarak geldik. Hemen çocukları falan çıkardık. Arkadaş telefondan yangın çıktığını söyledi. Kendisi lavaboya gitmiş, lavabodan dönünce yangın olduğunu söylemiş. İçeriye giremedik. Allah'tan çocuklara da herhangi bir şey olmadı. Hepsini sağ salim dışarıya çıkardık. Allah'a şükür. Arkadaşlar müdahale ediyorlar. Bakalım hayırlısı inşallah. Bir problem çıkmadan bu işten inşallah kurtuluruz. İtfaiye hemen geldi, Allah razı olsun arkadaşlardan. Hemen geldiler, müdahale ettiler. 3 kişi yaşıyordu ve kimsede de hiçbir sıkıntı yok. Hepsi sağ salim çıktı" ifadelerini kullandı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

