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Aktüel Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar mühürlendi
Aktüel

Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:21:11 -
Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar mühürlendi

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yöresel ürün satışı yapılan yerler ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürlendi.

Bolu Valiliği tarafından Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yöresel ürünler satılan ruhsatsız yapıların yıkılması kararının ardından İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından belirlenen yol güzergahında bulunan 19 işletmeden 12'si sahiplerinin kendi çabalarıyla kapatılırken, uyarılara rağmen açık bulunan diger yerler ekipler tarafından mühürlendi.

Mühürleme esnasında bazı vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi.

Mühürlemeye rağmen açılacak yerlerin ise yıkımlarının gelecek günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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