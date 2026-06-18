Yediği kumpir yüzünden ölmüştü: Kumpirciler 50 bin TL'lik tazminatla yırttı!

İzmir'de yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocuklarının açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, 50'şer bin lira tazminata hükmetti.

İzmir'in Buca ilçesinde 28 Aralık 2024'te bir işletmede yediği kumpirden zehirlenen 60 yaşındaki Servet Polat, salmonella kaynaklı gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından Polat'ın çocukları Bahar Zeyrek ve Murat Polat, işletmeye karşı 500'er bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Haziran'da davayı kısmen kabul ederek iki kardeşe olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararı yetersiz bulan aile, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Öte yandan, kumpiri satan iş yerinin sahibi N.D. ile çalışan eşi C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlamalarıyla açılan ceza davası ise İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

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