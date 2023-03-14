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Spor Yediği kabı pisleyen bir futbolcu daha! Bıktık bunlardan... Herkes şaşkınlıkla izliyor
Spor

Yediği kabı pisleyen bir futbolcu daha! Bıktık bunlardan... Herkes şaşkınlıkla izliyor

Beşiktaş'a geldiğinde öve öve ülkemizi metheden Hollandalı golcü Weghorst Manchester United'a gittikten sonra ülkemizi eleştiren bir isimdi.. Şimdi bu isme birde Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Van Aanholt da katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:48:00 -
Yediği kabı pisleyen bir futbolcu daha! Bıktık bunlardan... Herkes şaşkınlıkla izliyor

Beşiktaş'a geldiğinde öve öve ülkemizi metheden Hollandalı golcü Weghorst Manchester United'a gittikten sonra ülkemizi eleştiren bir isimdi.. Şimdi bu isme birde Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Van Aanholt da katıldı.

Galatasaray'dan ayrılarak Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a transfer olan Van Aanholt, yeni takımında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Tecrübeli oyuncu Galatasaray günleri için "Orada coşkumu kaybettim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 2021/22 sezonunda İngiliz ekibi Crystal Palace'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalması sonrası Sarı-Kırmızılılar'da forma şansı bulamayarak devre arasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiraladığı Patrick Van Aanholt, Hollanda basınına konuştu.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Kötü bir dönemde geldim. Bu sezonun ilk yarısında neredeyse hiç şans bulamadım Türkiye'de... PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım. Coşkumu kaybettim." ifadelerini kullandı.

Aanholt ayrıca "Antrenör her defasında bunun Türkiye'de geçerli bir kural olduğunu söyledi. Bu yüzden hep bir Türk sol bek seçti. İyi ve sıkı çalışıyordum ama bunun karşılığında oynayamadığınızda canınız sıkılıyor. Galatasaray'la sözleşmemin geri kalanını PSV ile imzaladım. Artık sadece PSV oyuncusuyum" ifadelerini kullandı.
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PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy da, oyuncusundan övgüyle bahsetti ve "O harika. Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor" dedi.

Aanholt, Galatasaray'a 2021 yazında Crystal Palace'tan gelmişti. Hollandalı oyuncu, Sarı-Kırmızılı takımda toplam 62 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

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