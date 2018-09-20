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Yedieminde büyük vurgun! Şasi numaralarını değiştirip satmışlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları öne sürülen aralarında memurların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:49
Yedieminde büyük vurgun! Şasi numaralarını değiştirip satmışlar

Kocaeli Emniyeti Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarının değiştirilerek satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, Gebze Adliyesi'nde icra müdürlerinden S.U. ve Y.D., polis memuru M.K., eski polis memuru İ.K., mübaşir M.S., emekli polis M.Ç., çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., ihale memuru B.H., araçların plaka ve şasi numaralarının değiştirilmesi işini yapan E.A. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:49
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