İçişleri Bakanlığı suçlulara yönelik operasyonu duyurdu! 81 ilde 746 aranan şahıs yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 'Aranan şahıslara' yönelik düzenlenen operasyonlarda 746 aranan şahsın yakalandığını duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 'Aranan şahıslara' yönelik düzenlenen operasyonlarda 746 aranan şahsın yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen detaylı analizler sonucunda, 81 ilde arama kaydı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen yol, ev ve iş yeri aramaları ile kimlik kontrollerinde; 474’ü asayiş, 73’ü narkotik, 155’i siber, 37’si kaçakçılık ve organize suçlar, 2’si terör ve 5’i göçmen kaçakçılığı suçlarından olmak üzere toplam 746 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara teslim edilerek haklarında işlem başlatıldı.
Yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda silah ve kesici delici alet ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”
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