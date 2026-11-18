KOCAELİSPOR'DA 51 MAÇA ÇIKTI Kocaelispor'un başında bugüne dek 51 resmi karşılaşmaya çıkan genç teknik adam, 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 2025-2026 sezonunu 37 puanla 10. sırada tamamlayarak Süper Lig'de tutunmayı başardı. 2026-27 sezonuna da iddialı giriş yapan Körfez ekibi, bu sezon ligin ilk 11 haftasında elde ettiği 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan toplayarak maç başına 1,7 puan ortalamasıyla 7. sırada yer aldı. İnan, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve yeşil-siyahlı ekipte toplam 112 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 41 galibiyet, 21 beraberlik ve 50 mağlubiyet alan İnan'ın takımları 137 gol atıp kalesinde 143 gol gördü.