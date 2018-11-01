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Yediemin otoparkından ‘100 aracı çalmışlar’

İzmir’de bir yediemin otoparkından 100’ün üzerinde aracın çalındığı iddia edildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:25
Yediemin otoparkından ‘100 aracı çalmışlar’

İzmir’in Bornova ilçesindeki yediemin otoparkında bulunan 100’ün üzerindeki aracın çalındığı iddia edildi. İzmir’de bir medikal firmasında satış elemanı olarak çalışan 37 yaşındaki Mustafa Arslan, Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) olan prim borcu nedeniyle icra takibi başlatılan ve yediemin otoparkına çekilen aracının çalındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

"Sabah kalkınca öğrendim"

Arslan, yaptığı açıklamada, 2013 yılında Adıyaman’da temizlik şirketi kurduğunu ve iş yerinde 5 kişiye iş imkanı sağladığını, işlerinin kötü gitmesi üzerine 2016 yılında şirketi kapatmak zorunda kaldığını, son dönemde çalışanların sigorta primlerini yatıramadığını anlattı. İşsiz kaldığı için ödemeyemediği borcunun faizle arttığını belirten Arslan, “Borcumdan dolayı kurum aracın satışı için haciz işlemleri başlatmıştı. Yaklaşık 40 bin lira değerindeki aracım, geçen nisan ayında, bir gece evimin önünde park halindeyken polis ekiplerince yapılan sorgulama sonucu hacizli olduğu için çekildi. Sabah kalktıktan sonra aracın yediemin otoparkına kaldırıldığını öğrendim” dedi.

Bazı araçlar bulundu

Kurum ile yaptığı görüşmeler sonucu eylül ayında borcunu yapılandırdığını ve aracındaki haczin kaldırıldığını dile getiren Arslan, “Aracımı almak için yediemin deposunun otoparkına gittiğimde aracım otoparkta yoktu. Otoparktaki diğer araçların da çalındığını öğrendim. Polis, bazı araçların bulunduğunu ama benim aracımın bulunanlar arasında olmadığını söyledi” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:25
  1. İzmir
  2. Adıyaman
  3. yediemin otoparkı
  4. Mustafa Arslan
  5. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
  6. icra takibi

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