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’Yedi Kuğular Kuş Cenneti’nin giriş ücreti kaldırıldı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediye uhdesinde olan ’Suluova Yedi Kuğular Kuş Cenneti’nin ’Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi nedeniyle, girişinde alınan ücretlerin kaldırıldığını, ayrıca ziyaretçilerin suni gölet çevresinde kendi mangal ve semaverlerini kullanabileceklerini söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:24
’Yedi Kuğular Kuş Cenneti’nin giriş ücreti kaldırıldı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediye uhdesinde olan ’Suluova Yedi Kuğular Kuş Cenneti’nin ’Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi nedeniyle, girişinde alınan ücretlerin kaldırıldığını, ayrıca ziyaretçilerin suni gölet çevresinde kendi mangal ve semaverlerini kullanabileceklerini söyledi.


Göreve geldiği tarihten itibaren ilçenin alt ve üst yapısının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif hayatına yönelik birçok proje ve yatırım yaparak halkın hayat standartlarının yükseltilmesi için, ilçenin modern ve daha yaşanılabilir bir şehir olması doğrultusunda çalışmalarını durmaksızın yürüttüklerini belirten Fatih Üçok, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir uygulamaya daha imza atarak belediyemizin uhdesinde olan ve ’Millet Bahçesi’ne dönüştürülen ‘Suluova Yedi Kuğular Kuş Cenneti’ne giriş ücretleri kaldırıldı" dedi.


Başkan Üçok, belediyenin yeni yatırımları ile ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürdükleri Suluova Yedi Kuğular Kuş Cenneti’nin bu kapsamda uyguladıkları bir proje dahilinde içerisinde olimpik yüzme havuzunun yanı sıra çok daha donanımlı ve zengin mesire, sportif, sosyal ve de yeşil alanlara kavuşturulmak suretiyle Orta Karadeniz Bölgesi’nde iç turizme alternatif bir merkez haline gelmeye aday olduğunu kaydetti.


Üçok, "Suluova Yedi Kuğular Kuş Cenneti ayrıca, daha şimdiden ülkemizin her tarafından değişik aktivite ve organizasyonlar için de büyük rağbet görmeye başladı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:24
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