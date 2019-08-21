Yedi Başak kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırdı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2019 Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin bağışladığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. “Kurban Olayım Beni Bağışla” sloganı ile yola çıkan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban organizasyonu yanı sıra Yemen’de gıda paketi dağıtımı ve Afrika ülkelerinde su kuyusu açılışları gerçekleştirdi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yurt içi ve yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardımsever insanlar arasında köprü olmaya devam ediyor. 2019 yılı Kurban Bayramı’nda vekalet yoluyla bağışlanan kurbanlar üç kıtada dağıtıldı. Başta Türkiye olmak üzere Yemen, Afrika ülkeleri, Arakan, Suriye ve Filistin Gazze’de emanetler sahiplerine ulaştırıldı. Kurbanlık hayvan seçimi İslami kriterlere uygun olarak yapıldı ve yine İslami usullere uygun olarak kesimi gerçekleştirildi.

Saha çalışmasında bizzat bulunarak çalışmaları yerinde takip eden ve kurbanlık alımlarını bizzat gerçekleştiren dernek yöneticileri, kurban etinin yanı sıra Yemen’de gıda kolisi, hijyen paketi ve çocuklar için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Çad Büyükelçiliği, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Koordinasyon Merkezi ve İslam’a Davet Derneği’ne ziyaretler gerçekleştirildi. Ayrıca Çad ve Kamerun’da su kuyuları açıldı. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında süt keçisi dağıtımı gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim dağıtımı esnasında duygusal anlar yaşandı. Çocukların yüzleri ise bayram harçlıkları ve hediye edilen bayramlıklarla güldü.

Tanzanya’da su kuyusu açıldı

Kurban organizasyonu yapılan ülkelerden biri olan Tanzanya’da kurban eti dağıtımının ardından Rahman adı verilen su kuyusu hizmete açıldı ve Kur’an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi. Yedi Başak Şanlıurfa Temsilcisi Vedat Savaş, Yedi Başak Kadın Kolları Başkanı Sevgi Bozgeyik ve eşi Halil İbrahim Bozgeyik Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve TİKA Koordinatörü Halil İbrahim Okur’u ziyaret ederek bölgedeki durum hakkında istişarelerde bulundular.

Şahinbey Belediyesi’nden Gazze’ye destek

Kurban çalışması yapılan yerlerden Gazze’de Şahinbey Belediyesi ile ortak çalışma yapıldı. Gazze ve Gaziantep kardeşliğini pekiştiren çalışmalara imza atan Şahinbey Belediyesi, Yedi Başak İnsani Yardım Derneğini kurban çalışmalarında yalnız bırakmadı ve yüzlerce mazlum ailenin bayram sevincine ortak oldu.

Kurban çalışmaları nasıl gerçekleştirildi?

"Kurban olayım beni bağışla!" sloganı ile yolan çıkılan kurban organizasyonunda kurbanlıklar, kesim yapılacak ülke ve bölgelerden kurban olma kriterlerine dikkat edilerek satın alındı. İslami usullere uygun olarak kesimi gerçekleştirildi ve ihtiyaç sahiplerine elden teslim edildi. Kurban kesiminin gerçekleştiğine dair bilgi-video kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletildi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, vekalet yoluyla kurban bağışında bulunan ve desteklerini esirgemeyen yardımsever halkımıza teşekkür etti. Bulut açıklamasında, “Kurban Allah’a kulluğun ve paylaşmanın bir başka adıdır. Kurban gönüllerimizi birbirine yaklaştırır, bizi bir eder. Kurban vesilesi ile Gönül coğrafyamızın farklı noktalarına giden ekiplerimiz Ülkemizin selamını ve iyiliklerini mazlum kardeşlerimize ulaştırdılar. Oralardan selam ve duaları yüklenip hep birlikte ülkemize getirdik. Bayram günü evinde ailesi ve çocukları ile bayram etmek dururken, mazlum insanlar ve yetim çocuklar ile buluşmak için kıtalar aşan Yedi Başak gönüllülerini ayrıca tebrik ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. İyiliğe adanmış güzel kalpli insanların bağışları ile bu yıl da binlerce mazlumun ve yetim çocuğun yüzlerini güldürdük. An oldu biz de ağladık onların çaresizliğine. Gün oldu çocuklarla oyuna koyulduk birlikte güldük, onların sevincine ortak olduk. Hayatın farklı renklerini birlikte yaşadık kardeşlerimizle. İnşallah bundan sonra da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza ve Aziz Milletimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.