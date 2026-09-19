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Gündem Kozinoğlu’nu oynayan Savtak “Bilmiyordum” dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor
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Kozinoğlu’nu oynayan Savtak “Bilmiyordum” dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor

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Kozinoğlu’nu oynayan Savtak "Bilmiyordum" dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nu oynadığını bilmediğini açıklayınca, Savtak’ın kendisine itiraflarda bulunduğunu belirten solak Gazeteci İsmail Saymaz küplere bindi.

Eski MİT’çi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın Eylül ayında yeniden açılması ve dizideki sahnelerin incelemeye alınması üzerine, Kozinoğlu’nu dizide canlandıran ünlü oyuncu katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında karakterin gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu olduğunu ancak Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybettikten sonra gazetelerde kendi fotoğrafı ile Kozinoğlu'nun fotoğrafının yan yana basılmasıyla anladığını ileri sürdü.

“BANA TAM AKSİNİ SÖYLEDİ”

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Savtak'ın bu açıklamalarına tepki göstererek, oyuncunun geçmişte kendisine tamamen aksini söylediğini iddia etti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepkisini dile getiren Saymaz; “Bir tiyatrocuyu yalanlamayı hiç istemezdim. Kurtlar Vadisi’nde ‘Kazım Kaşifoğlu’ rolünü oynayan Sedat Savtak, bana CNN Türk’te söylediklerinin tam aksini anlattı. Bana başka, CNN Türk’e başka konuşuyor. Görüşmemizin detaylarını cümle cümle pazar günü Sözcü’deki köşemde yazacağım” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vay vay

Çok komik ya..cinayeti diziye mi yikacaksiniz.. kozinoglunu kim yurt dışından getirtip Zekeriya Öze teslim etti..Zekeriya Öz'e süper savcı diyenler nerede..kumpasları Zekeriya Öz ile kim yaptı.. dönemin kamu görevlileri niye konuşmuyor...

Vay vay

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