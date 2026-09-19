Kozinoğlu’nu oynayan Savtak “Bilmiyordum” dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor

Eski MİT’çi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın Eylül ayında yeniden açılması ve dizideki sahnelerin incelemeye alınması üzerine, Kozinoğlu’nu dizide canlandıran ünlü oyuncu katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında karakterin gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu olduğunu ancak Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybettikten sonra gazetelerde kendi fotoğrafı ile Kozinoğlu'nun fotoğrafının yan yana basılmasıyla anladığını ileri sürdü.

“BANA TAM AKSİNİ SÖYLEDİ”

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Savtak'ın bu açıklamalarına tepki göstererek, oyuncunun geçmişte kendisine tamamen aksini söylediğini iddia etti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepkisini dile getiren Saymaz; “Bir tiyatrocuyu yalanlamayı hiç istemezdim. Kurtlar Vadisi’nde ‘Kazım Kaşifoğlu’ rolünü oynayan Sedat Savtak, bana CNN Türk’te söylediklerinin tam aksini anlattı. Bana başka, CNN Türk’e başka konuşuyor. Görüşmemizin detaylarını cümle cümle pazar günü Sözcü’deki köşemde yazacağım” ifadelerini kullandı.