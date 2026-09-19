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Siyaset Mesut Özarslan ateş püskürdü: Özgür Özel ve yandaşlarına 'İbiş'li gönderme
Siyaset

Mesut Özarslan ateş püskürdü: Özgür Özel ve yandaşlarına 'İbiş'li gönderme

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Mesut Özarslan ateş püskürdü: Özgür Özel ve yandaşlarına 'İbiş'li gönderme

CHP'den istifa ederek AK Parti’ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) Ankara İl Örgütü’nün hakkında suç duyurusunda bulunması ve fondaş medyanın yürütmeye çalıştığı algı operasyonlarının ardından adeta ateş püskürdü.

Keçiören Belediyesi’nin kamusal alanlarda kamu huzurunu bozan durumlara, uyuşturucuya ve gayriahlaki davranışlara karşı başlattığı ihbar uygulaması, muhalefet çevrelerini ve marjinal grupları rahatsız etti. CHP'den istifa ederek AK Parti’ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) Ankara İl Örgütü’nün hakkında suç duyurusunda bulunması ve fondaş medyanın yürütmeye çalıştığı algı operasyonlarının ardından adeta ateş püskürdü.

Özellikle CHP'de "mutlak butlan" kararı ile şutlanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimine göndermede bulunarak "İbiş ve arkadaşları" ifadeleriyle muhalefetin provoke edici tavrına tepki gösteren Özarslan, yayımladığı yazılı açıklamayla kararlılık mesajı verdi.

MARJİNAL GRUPLAR HUZUR UYGULAMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Keçiören Belediyesi’nin parklarda ve kamusal alanlarda alkol, uyuşturucu ve genel ahlaka aykırı davranışlara karşı başlattığı kararlı mücadele, Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) Ankara İl Örgütü’nü rahatsız etti. Belediye lehine yürütülen güvenlik ve aydınlatma seferberliğini hedef alan marjinal grup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmeyi fırsat bilen fondaş medya ise derhal karalama kampanyasına soyundu.

"SONUCU NE OLURSA OLSUN BİR ADIM GERİ ATARSAM NÂMERDİM!"

Mesut Özarslan, yayımladığı yazılı açıklamada adeta rest çekti. Özarslan, şu ifadelerle meydan okudu:

"Buradan İbiş ve arkadaşlarına, konuyu sürekli provoke eden İbiş'in yandaş medyasına sesleniyorum: Ne kadar iftira atarsanız atın, konuyu nasıl çarpıtmaya çalışırsanız çalışın, ben bildiğim doğru yoldan asla şaşmayacağım! Bizi suç duyurularıyla, tehditlerle, kuru gürültüyle yolumuzdan döndüreceğini zannedenler, beni hâlâ tanımamışlar. Ben koltuğumu korumak için susacak bir adam değilim. Size boyun eğmeyeceğim. ELİF GİBİ DİMDİK Elhamdülillah!"

"UYUŞTURUCU İLLETİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Keçiören’i zehir tacirlerine ve ahlaksızlığa teslim etmeyeceklerinin altını çizen Özarslan, aziz milletimizin ahlaki değerlerini korumakta kararlı olduklarını belirterek Keçiörenli vatandaşlara da iş birliği çağrısında bulundu. Gençleri ve aileleri koruma altına alan bu örnek belediyecilik anlayışı kapsamında şüpheli durumların vakit kaybetmeksizin yetkililere bildirilmesi istendi.

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