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Eğitim YDS başvuruları ne zaman? 2021-YDS/1 başvurusu başladı mı?
Eğitim

YDS başvuruları ne zaman? 2021-YDS/1 başvurusu başladı mı?

ÖSYM tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2021-YDS/1 başvuruda bulunmak isteyen adaylar 2021-YDS/1 başvurusu tarihlerini merak ediyordu. ÖSYM’den YDS başvurularına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki YDS başvuruları ne zaman? 2021-YDS/1 başvurusu başladı mı? ÖSYM YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM YDS başvuru 2021 haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 11:11:00 -
YDS başvuruları ne zaman? 2021-YDS/1 başvurusu başladı mı?

ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır. YDS Sınavına başvurular, 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ösym yds sınav başvurusu ne zaman

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