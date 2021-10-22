YD-ÜFE aylık bazda yüzde 1.55 arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde ağustosa göre yüzde 1.55, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21.67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35.78 artış kaydetti.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24.06, imalatta yüzde 28.96 yükseliş görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 37.64, dayanıklı tüketim malında yüzde 26.24, dayanıksız tüketim malında yüzde 19.46, enerjide yüzde 111.85, sermaye malında yüzde 15.35 artış dikkati çekti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0.41 azalış; imalatta yüzde 1.59 artış olarak belirlendi.