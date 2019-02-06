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"Yazmak isteyenlere tavsiyem, okumaya başlamalarıdır"

Yazar İskender Pala, Nevmekan Bağlarbaşı'ndaki "Taze Kitap Kokusu" söyleşisinde okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladı- Pala:- "Kalemi yazma aracı olarak görmeyin, bir eser yazmak için önce iyi bir araştırma yapmak gerekir. Benim yazmak isteyenlere en önemli tavsiyem okumaya başlamalarıdır"

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:41
"Yazmak isteyenlere tavsiyem, okumaya başlamalarıdır"

İSTANBUL (AA) - Yazar İskender Pala, okurlarıyla bir araya geldiği etkinlikte, "Kalemi yazma aracı olarak görmeyin, bir eser yazmak için önce iyi bir araştırma yapmak gerekir. Benim yazmak isteyenlere en önemli tavsiyem okumaya başlamalarıdır." dedi.

Nevmekan Bağlarbaşı'ndaki "Taze Kitap Kokusu" etkinliğinde konuşan Yazar İskender Pala, kitaplarının yazma, okuma ve baskıya gönderme süreçlerini anlatarak, yazmak isteyen gençlerin çok ve bilinçli kitap okuması gerektiğini söyledi.

Pala, kalemin yazmaktan çok bir düşünce aracı olduğuna işaret ederek, "Kalemi yazma aracı olarak görmeyin, bir eser yazmak için önce iyi bir araştırma yapmak gerekir. Benim yazmak isteyenlere en önemli tavsiyem okumaya başlamalarıdır." diye konuştu.

Hem akademik yazarlığı ve hem de roman yazarlığını tecrübe ettiğini ifade eden Pala, "Kitaplarımı yazmadan önce uzun bir okuma sürecine başlıyorum. Tarihi roman yazarı, gerçek kişilerin biyografisini kullanır ama hayali karakterlerin biyografilerini kendi yazar. Benim yazma tarzımda, bir romanı yazmaya başlamadan önce başı ve sonu bellidir. Araştırmalarım belli bir doygunluğa ulaşınca oturup o arayı doldurmaya başlarım." ifadelerini kullandı.

- Pala'nın yeni kitabı "kalp" üzerine olacak

Kitap yazmanın en keyifli yanının okuyucuyla buluşmak olduğunu söyleyen yazar, tarihi roman kaleme almanın kolay olmadığını, geçmişte yaşamış karakterlerin hak ve hukukunu gözetme konusunda titiz olunması gerektiğini dile getirdi.

Pala, gençlere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir işe başladığınızda ölünceye kadar tek işiniz o işmiş gibi çalışırsanız başarılı olursunuz. Hangi işi yaparsanız yapın, en iyisini yapmak için çabalayın, siz en iyiyi isterseniz Allah size bunu nasip eder.

Okuduklarınız ve dinlediklerinizden şüphe edin. Hemen inanmayın, araştırmaya ve öğrenmeye açık zihinlere sahip olun ve bu hayatta önemli prensipleriniz olsun. Affedici olun, muhataplarınızın iyi yönlerini görmek için çaba gösterin."

Kalp ve zaman üzerine okumalara başladığını belirten yazar, yeni kitabının "kalp" üzerine olacağını söyledi.

Etkinlik, katılımcıların yazara kitaplarını imzalatmasının ardından sona erdi.



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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:41
  1. "Taze Kitap Kokusu"
  2. "Yazmak isteyenlere tavsiyem
  3. okumaya başlamalarıdır"
  4. Yazar İskender Pala

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