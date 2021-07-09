'Yazlık saray' nedir? Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi ne zaman yapıldı?

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi, Okluk Devlet Konukevi son günlerde CHP fonlaması ile ceplerini dolduran malum medya tarafından gündemde. Mimarlığını Şefik Birkiye'nin yaptığı projenin planlaması 2017'de başladı. 2018'de inşaatına başlanan yerleşke, 2019'da tamamlandı. Daha önce 8. Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerinde kullandığı konut, önce atıl hâlde bırakıldı. Daha sonra yeni bir yerleşke yapılması için yıkıldı. Projenin mimarlığını Şefik Birkiye yaptı. Konukevi’nde daha önce Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev misafir olarak kaldı. Bu günlerde 'yazlık saray' diyerek yapılan her türlü hizmete çamur atanlar dün Marmaray'a, Avrasya Tüneline, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na da çamur atmıştı. Aynı zihniyet dün olduğu gibi bugün de Kanal İstanbul gibi Türkiye'nin gücüne güc katacak devasa projelere karşı çıkmakta.