'Yazlık saray' nedir? Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi ne zaman yapıldı?
Marmaris ilçesi Okluk Koyu'na inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi ile ilgili malum çevreler yine yalan ve kirli propagandaya başladı. İsraf konusunda har vurup harman savunan CHP ve avanesi Türkiye'nin uluslararası arenada imajını yükselten her türlü projeye ya takoz olmakta ya da algı operasyonları ile kamuoyunu yanıltmakta. Bunlardan sonuncusu ise onlara göre 'yazlık saray' dedikleri Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi. 8. Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerinde kullandığı bu konuk evi, atıl halde bulunuyordu. Türkiye'nin imajına yakışır bir şekilde yeniden inşaa edilen konut evinde dünya liderleri ağırlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi, Okluk Devlet Konukevi son günlerde CHP fonlaması ile ceplerini dolduran malum medya tarafından gündemde. Mimarlığını Şefik Birkiye'nin yaptığı projenin planlaması 2017'de başladı. 2018'de inşaatına başlanan yerleşke, 2019'da tamamlandı. Daha önce 8. Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerinde kullandığı konut, önce atıl hâlde bırakıldı. Daha sonra yeni bir yerleşke yapılması için yıkıldı. Projenin mimarlığını Şefik Birkiye yaptı. Konukevi’nde daha önce Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev misafir olarak kaldı. Bu günlerde 'yazlık saray' diyerek yapılan her türlü hizmete çamur atanlar dün Marmaray'a, Avrasya Tüneline, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na da çamur atmıştı. Aynı zihniyet dün olduğu gibi bugün de Kanal İstanbul gibi Türkiye'nin gücüne güc katacak devasa projelere karşı çıkmakta.