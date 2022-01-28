Yazışmalar sızdırıldı: Boris Johnson'ın skandalı ortaya çıktı!

CNN’e göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’nin konuyla ilgili attığı tweetlerin ardından, Johnson geçtiğimiz Ağustos ayında Afganistan’da hayvanların tahliye edilmesine öncelik vermekle suçlandı. Bakan, binlerce kişinin havaalanında beklerken evcil hayvanlara öncelik vermenin yanlış olacağını söyledi. Daha sonra ise yetkililerin hayvanların tahliyesini kolaylaştırmasına izin verdiğini yazdı.

Eski bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı çalışanı, geçtiğimiz Aralık ayında Johnson’a yönelik suçlamaları yineledi.

Ancak Johnson, 7 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, hayvanların tahliyesine izin verdiği iddiaları hakkında "tamamen saçmalık" demişti.

Parlamento Dışişleri Komitesi tarafından dün yayınlanan iç yazışmalar ve İngiltere'de emekli bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Raphaeel Marshall tarafından sağlanan e-postalar, Johnson’un gerçeği söylemediğini ortaya çıkardı.

25 Ağustos tarihli yazışmalarda, ‘Başbakan'ın günün erken saatlerinde Nowzad hayvan yardım kuruluşunun personelini tahliye etmeye izin verdiği’ belirtiliyor.

Günün ilerleyen saatlerinde gönderilen ikinci bir yazışmada ise, Nowzad’ın yanı sıra başka bir kuruluşun da personelinin tahliyesini istediği ifade edildi.

Nowzad, kamuoyuna sızdırılan bu yazışmalarda hayvanların Afganistan’dan tahliye edilme kararının nasıl alındığına dair bilgisinin olmadığını bildirdi.

Yaşanan bu gelişmeler İngiltere Başbakanı’nın, koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırıldığı bir dönemde parti düzenleyerek salgınla mücadele kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlandığı bir dönemde geldi.

Kaynak: Şarkul Avsat