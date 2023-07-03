Yazın tadını işte bu 4 sağlık sorunu kaçırıyor!

Kişisel hijyen kurallarına uymak ve sık sık el yıkamak hastalıklara karşı yazın da alınacak önlemlerin en başında yer alıyor. Memorial Şişli Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Yeliz Zıhlı Kızak, yaz aylarında yaygın görülen hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Akut gastroenteritlere hijyenik olmayan gıdalar sebep olabiliyor

Yaz aylarında en sık rastlanan enfeksiyonların başında akut gastroenteritler gelir. AGE mide ve bağırsak sisteminin bakteri, virüs veya parazitlerle oluşan ishale yol açan enfeksiyonudur. Havuz veya deniz suyunun yutulması, kirli su, kirli su ile yıkanan gıdalar, hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşabilir. Sıcak günlerde gıdalardaki mikroplar kolaylıkla çoğalma fırsatı bulur. Korunmak için; temiz su kaynakları kullanılmalı, meyve ve sebzeler temiz suyla iyice yıkanmalı, açıkta satılan yiyeceklerden uzak durmalı, sık el yıkama ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Lejyoner hastalığı havalandırma sistemlerinden yayılabiliyor

Lejyoner hastalığı, yaz aylarında sık rastlanan Legionella pneumophila isimli bakterinin neden olduğu nadir fakat ciddi bir akciğer enfeksiyon hastalığıdır. Klima, jakuzili havuz, havalandırma sistemleri, duş başlıkları, nemlendirme cihazlarından yayılan su damlacıklarının solunması yoluyla bulaşır. Lejyoner hastalığının belirtileri; öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, yüksek ateş, grip benzeri semptomlardır. Lejyoner hastalığı salgınları, su dağıtım sistemleri, havuz ve kaplıcalar gibi hastalığın yayılmasında etkili ortamların, klima filtrelerinin düzenli temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi ile önlenebilir.

İsilik sıcak havalarda sık görülüyor

İsilik, sıcak yaz aylarında cilt üzerinde yaygın bir şekilde görülen küçük boyutlu, kırmızı veya pembe renkte ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşturduğu döküntüye denir. Her yaş grubunda görünmesine rağmen bebek ve çocuklarda daha sık rastlanmasının sebebi, cilt gözeneklerinin yetişkin inasanlara oranla daha küçük olması ve ter bezlerinin henüz tam olarak gelişmemiş olmasıdır. Yetişkinlerde ise çoğunlukla şırı terleme, yeteri kadar duş almama ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanır. İsilik normal şartlarda serin ortamda kalmak ve cildin hava almasını sağlamak gibi önlemler yardımıyla kısa sürede iyileşir ancak daha ciddi formları tıbbi bakım gerektirebilir.

Böcek ısırıkları ve sokmaları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Böcek ısırması belirtileri, ısıran böceğin türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Çoğunlukla cilt üzerinde bölgesel kaşıntı, kızarıklık, şişlik gibi belirtilerle ani olarak ortaya çıkan böcek sokması bahar ve yaz aylarında çok daha sık görülür. Bazı böceklerin ısırması ciddi hastalıklara neden olabilir. Böcek ısırıkları; sarıhumma, beyin iltihabı, sıtma ve tifüs gibi hastalıkların toplum içinde yayılmasına neden olabilir. Özellikle tropikal bölgelerde yaşayan böcek türleri ciddi hastalıklar taşıyabilir. Arı ve yaban arısı sokması alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve bazen hayatı tehdit eden anafilaksiye neden olabilir. Böcek ısırıkları, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, doktor tavsiyesi almak gerekir.

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