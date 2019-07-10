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Yazın saç ekimi yapılır mı?

Saç ekimi yazın yapılır mı? Saç ekiminden sonra nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yaz aylarında gönül rahatlığı ile saç ekimi operasyonlarının yapılacağını ancak bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Faruk Demirkol bilinmesi gerekenleri anlattı. İşte ayrıntılar...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
Yazın saç ekimi yapılır mı?

Saç ekimi yazın yapılır mı? Saç ekiminden sonra nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yaz aylarında gönül rahatlığı ile saç ekimi operasyonlarının yapılacağını ancak bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Faruk Demirkol bilinmesi gerekenleri anlattı. İşte ayrıntılar...

Yazın saç ekimi yapılır mı?

Yaz aylarında saç ekimi yaptırılmaz şeklindeki yerleşik kanı değişti. Uzmanlar yaz aylarında gönül rahatlığı ile saç ekimi operasyonlarının yapılacağını ancak bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Faruk Demirkol bilinmesi gerekenleri anlattı.

Yaz mevsiminde saç ekimi operasyonlarının rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Dr. Demirkol,” Yazın saç ekimi yaptırmak isteyenler gönül rahatlığı ile bu operasyonu yaptırabilirler. Önemli olan ekim işlemi sonrası uyulması gereken kurallara dikkat etmek ve uygulamak.

2 Yazın saç ekimi yaptıracaklara tavsiyeler Operasyondan sonraki ilk iki haftalık süreç oldukça önemli zira bu dönem kabuklanma evresi yaşanır ve bu kabuklanma evresinde biz uzmanların önerdiği kurallara ve hastanın yapması gereken uygulamalara mutlaka uyum sağlaması gerekir. Sıcaklarda özellikle operasyon sonrası ilk 15 günlük süreçte mutlaka doktorunun tavsiye ettiği şapka modelini kullanması gerekir. Terlemeyeceği serin ortamlarda bulunması gerekir. Operasyondan sonra yaklaşık bir ay kadar hastaların deniz ve havuzdan uzak durmasını istiyoruz ancak bundan sonra hasta doktorunun da onayını aldıktan sonra sosyal aktivitelerine, sporuna devam edebilir hatta tatile bile çıkabilir. Ancak sıcaktan ve terleyebileceği ortamlardan kaçınması gerekir. Denize girdikten sonra mutlaka duş alıp yeniden serin bir artama geçmesi gerekir.

Saç ekimi koşulları önemlidir

Saç ekimi operasyonun yapılma koşullarının önemine dikkat çeken Dr. Faruk Demirkol,”Saç ekimi operasyonun steril olmayan koşullarda yapılması kesinlikle çok sakıncalıdır. Bu pek çok bulaşıcı hastalık tehlikesi ile beraber enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden saç ekimi operasyonunun tamamen streril ortamda, plastik cerrah, dermatoloji uzmanı ya da medikal estetik uzmanı önderliğindeki uzman ekip tarafından yapılması gerekir. Bizim merkezimizde saç ekim operasyonları ameliyathane ortamında yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Saç ekiminden sonra nelere dikkat edilmeli?

En az 1 hafta yaraya su değdirmezler. Biz de fark ettik ki su değmediği için tedavi daha hızlı ilerliyor ve yaralar daha çabuk iyileşiyor. Su değdikçe deri yumuşuyor, yeniden kabuk bağlıyor adaptasyon süresi uzuyor. Bizdeki Fiber FUE saç ekimi işlemiyle su değmediği için 10 günden itibaren saç çıkmaya başlıyor. Bu yöntemde kullanılan özel solüsyon sayesinde bu tarz yaraların açılmaz.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
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