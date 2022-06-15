Yazın kütüphanelerimiz her yerde açık kalacak

Bakan Özer, Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye’de eğitimde çok önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, katsayı uygulamasından kılık kıyafet engellemelerine kadar, okul öncesi eğitimden, lise eğitimine, yüksek öğretime kadar okullaşma oranlarında erişimin çok hızlı bir şekilde arttığı bir döneme tanıklık edildiğini anlattı.

Yaz tatilinde öğrencilerimizi boş bırakmayacağız

Özer, 57 bin 108 kütüphaneyi sadece sembolik olarak yapmadıklarını vurgulayarak, “17 Haziran itibarıyla cuma günü okullarımız tatil oluyor, öğrencilerimiz tatile gidiyorlar. Bildiğiniz gibi öğrencilerimizi yaz tatilinde de artık bu sene boş bırakmıyoruz. Dört tane yaz okuluyla öğrencilerimizin yanında olacağız. Bilim yaz okulu, sanat yaz okulu, matematik yaz okulu ve İngilizce yaz okulu. Ücretsiz bir şekilde tüm öğrencilerimiz gittikleri her yerde bu yaz okullarımızdan yararlanabilecekler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de istedikleri illerden bu yaz okullarına aktif olarak katılabilecekler” ifadesini kullandı.

Kütüphanelerle ilgili bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak istediğini açıklayan Özer, şöyle devam etti:

“17 Haziran’dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık kalacak. Öğrencilerimiz 81 ilde, 922 ilçemizde kütüphanelerimizi aktif olarak kullanabilecekler. İşte biz kütüphanelerimizi bu şekilde öğrencilerimizin gerçekten nitelikli vakit geçirdikleri mekanlara dönüştürdükçe, kitapla teması arttırdıkça, dille, Türkçe’yle güçlü bağını kurdukça, işte yıllardan beri şikayet ettiğimiz tarihle ilgili, medeniyet bilinciyle ilgili, coğrafya bilinciyle ilgili, çoğu problemin de tedrici bir şekilde azaldığını göreceğiz.”

Özer, açılışı yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, bu teklifi kabul ettiği için Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya da şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

‘Bana böyle bir hediye vermenizden çok duygulandım’

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Vefa Lisesi’nin büyük bir okul ve büyük bir müessese olduğunu, birçok önemli ismin de bu okuldan mezun olduğunu anlattı.

Lisenin çevresinde çok önemli eserler bulunduğuna dikkati çeken Ortaylı, bu kadar büyük eserin arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini, binanın buradan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Ortaylı, kütüphaneye isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bana böyle bir hediye vermenizden de çok duygulandım. Sağ olun” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, İlber Ortaylı ve beraberindekiler kurdeleyi keserek kütüphanenin açılışını yaptı. Özer ve beraberindekiler daha sonra kütüphaneyi gezdi.